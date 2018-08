Alphonso tröstet Katja nach Abtreibungsbeichte

Katja Krasavice wirkt sehr ruhig und nachdenklich, nachdem sie vor laufenden Kameras über einen der schlimmsten Tage in ihrem Leben berichtet hat. In Tränen aufgelöst erzählte sie, dass sie sich vor rund einem Jahr für eine Abtreibung entschieden hatte.

Spezielle Alphonso ist es ein Anliegen, die Stimmung der YouTuberin wieder aufzuhellen. "Dieser kleine Köper ist dein zu Hause. Und wenn dein zu Hause nicht intakt ist und du hast zu viel Müll rumliegen, dann hast du keinen Platz mehr für dein eigenes Ich. Du musst dich immer lieben. Du liebst dich nicht, du machst dich kaputt", findet er tröstende Worte und nimmt sie in seine starken Arme.

Danach wird Katja von Alphonso mit den Worten "Hab dich lieb, kleine Maus" in den Schlaf gesungen. Mit Tränen der Rührung in den Augen schläft sie ein.

Cora gegen Chethrin

Doch nicht überall im Promi Big Brother Haus ist die Stimmung so rosig. Speziell Cora Schumacher ist genervt, dass die Nominierung am Vortag nicht Chethrin getroffen hat. "Wenn Chethrin gegangen wäre, wäre mir das deutlich lieber gewesen. Wir sind von Grund auf verschieden, einfach nicht auf einer Wellenlänge. Um jeden Preis Aktion zu machen oder Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, das finde ich anstrengend. Mir ist nichts wichtiger als meine Ruhe", giftet die 41-Jährige in die Kamera.

Ümit erklärt Chethrin indess, warum sie bei manchen Mitbewohnern nicht so gut ankommt: "Eigentlich bist du ein liebes Mädchen und als Mensch finde ich dich sehr sympathisch. Aber manchmal kommst du komisch rüber, obwohl du das so gar nicht meinst. Ich weiß, was du meinst, aber viele Leute verstehen das falsch".

Erinnerungen an Mobbing

Im Sprechzimmer versucht die 26-Jährige, das zu verarbeiten. Dabei kommen ihr die Tränen: "Das ist wie so ein Flashback. Wenn die Leute ein Problem mit mir haben, warum sagen sie das nicht einfach. Das Gefühl vom Mobbing aus der Schule kommt zurück".

Das große Finale von Promi Big Brother könnt ihr am 29. August in unserem großen LIVE-TICKER mitverfolgen.

