Promi-Ersatz für Samu Haber bei "The Voice"

Vor einem Monat gab der finnische Sänger bekannt, die Jury von "The Voice of Germany" auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Während sich Samu Haber eine Auszeit gönnt bleibt sein Stuhl freilich nicht unbesetzt - ein anderer Profi mit Gespür für die deutsche Musikszene bekommt den Platz.

Wie die deutsche "BILD" berichtet, wird Michael Patrick Kelly zu Samus Nachfolger. Paddy wurde als Teil der Kelly Family bekannt, aktuell wandelt er auf Solopfaden.

Einige Konzerte musste der 40-Jährige zuletzt verschieben, nun ist klar, dass sein neues Fernseh-Engagement dafür verantwortlich ist. Bereits in zwei Wochen beginnt der Dreh der achten "The Voice"-Staffel. Neben Paddy sitzen Yvonne Catterfeld, Michi Beck und Smudo sowie Mark Forster in der Jury.

