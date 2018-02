Ray Liotta wird zum Vater von Moe Szyslak

Laut "Entertainment Weekly" wird niemand Geringerer als "Goodfella" Ray Liotta die Rolle von Morty Szyslak sprechen. Produzent Mat Selman verspricht in der Episode, die sich natürlich um Moe drehen wird, ein "Shakespeareskes Familiendrama vor dem Hintergrund eines heruntergekommenen Matratzen-Imperiums".

Moe hat auch eine Schwester

Morty soll dabei eine bösere, durchtriebenere Version seines Sohnes darstellen. Außerdem wird Debi Mazar als Moes Schwester Minnie zu sehen sein.

The Simpsons Rounds Out the Szyslak Family with Ray Liotta and Debi Mazar https://t.co/8eae8AIMjW pic.twitter.com/QETBqUTUeb