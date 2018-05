Nach rassistischem Tweet: Aus für "Roseanne"

Die neue Staffel der Kult-Sitcom "Roseanne" war ein voller Erfolg und bescherte dem US-Sender ABC Traumquoten. Sogar US-Präsident Donald Trump gratulierte der Hauptdarstellerin Roseanne Barr zu ihrem großartigen Comeback, die Serie wurde um eine weitere Staffel verlängert – "heute.at" berichtete.

Aus den geplanten 13 weiteren Episoden wird jetzt aber doch nichts. ABC hat die Serie eingestellt. Schuld ist Barr selbst.

"Scheußlicher" Tweet

Sie hatte eine Beraterin des früheren US-Präsidenten Barack Obama auf Twitter rassistisch beleidigt ("hätten die Muslimbruderschaft und Planet der Affen ein Baby, würde es aussehen wie sie"). ABC, ein Teil des Disney-Konzerns, nannte die Äußerung "scheußlich" und "widerlich" . Barr entschuldigte sich wenig später für ihren "schlechten Witz" und löschte den Tweet.

Später legte Barr nach und entschuldigte sich bei "Hunderten Menschen und wundervollen Drehbuchautoren (alles Liberale)", die wegen des "dummen Tweets" ihren Job verloren hätten.

Don't feel sorry for me, guys!!-I just want to apologize to the hundreds of people,and wonderful writers (all liberal) and talented actors who lost their jobs on my show due to my stupid tweet. I will be on Joe Rogan's podcast friday.