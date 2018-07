Runtastic-Gründer neu bei "2 Minuten 2 Millionen"

Im Jänner 2019 geht das beliebte Format auf PULS 4 in die neue Staffel. Michael Altrichter, der in den vergangenen Staffel 18 Kandidaten finanziell unter die Arme gegriffen hat, zieht sich aus der verantwortungsvollen Position zurück und übergibt an Florian Gschwandtner, der im Jahr 2009 die mittlerweile weltweit im Einsatz befindliche Fitness-App Runtastic gegründet hat.

Der 35-Jährige weiß als ganz genau, wovon er spricht wenn er sagt: "Es ist eine große Herausforderung, den Mut aufzubringen ein Start-Up zu gründen". Seine Steckenpferde bei "2 Minuten 2 Millionen" werden vor allen in den Bereichen Technologie aber auch Food & Beverage liegen.

Kandidaten gesucht

Bis zum 31. August können sich alle, die ein interessantes, innovatives und vor allem investitionswürdiges Produkt auffahren können, unter puls4.com für die im Jänner 2019 startende Staffel bewerben.





(baf)