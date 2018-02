"Herr der Ringe"-Star im "Sabrina"-Reboot

Die neue "Sabrina"-Familie ist fast komplett. "The Wrap" hat nun verkündet, welche Schauspielerin im Netflix-Reboot die Rolle der strengen Tante Zelda übernimmt: Miranda Otto, die unter anderem in "Herr der Ringe" und "Annabelle 2" zu sehen war. Sabrinas jüngere naive Tante Hilda dagegen, wird von Lucy Davis ("The Office") verkörpert.

Hauptrolle spielt "Mad Men"-Star

Die Rolle der jungen Hexe übernimmt Kiernan Shipka. Die 18-jährige Schauspielerin ist vielen aus der Serie "Mad Men" bekannt.

Und das ist übrigens die Katze in "The Chilling Adventures of Sabrina".

Insgesamt zwei Staffeln sind momentan geplant. Die Neuauflage der beliebten Teenie-Serie soll viel düsterer werden als das Original, das mit Melissa Joan Hart in der Hauptrolle zwischen 1996 und 2003 ausgestrahlt wurde.

(red)