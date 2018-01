"Sabrina"-Remake mit "Mad Men"-Star

Netflix hat eine düstere Version von "Sabrina - total verhext" gedreht. Die Titelrolle übernimmt NICHT die damalige Darstellerin Melissa Joan Hart, sondern Schauspielerin Kiernan Shipka. Sie spielte sieben Jahre lang in dem preisgekrönten Drama "Mad Men", die Rolle der starrköpfigen Sally Draper, die Tochter von Werbefachmann Don Draper.

Um was geht's?

Das Remake von "Sabrina - Total verhext" heißt "The Chilling Adventures of Sabrina" und dreht sich um die junge Titelfigur, die gerade am Anfang ihrer Hexen-Ausbildung steht. Nebenbei ist sie Schülerin an der Baxter High School. Für Sabrina ist es aber alles andere als einfach mit den beiden Seiten ihres Wesens zurechtzukommen.

Hinter dem Remake steckt der "Riverdale"-Macher Roberto Aguirre-Sacasa, der als Drehbuchautor und Showrunner fungiert. Wann die Serie bei Netflix startet, ist noch unbekannt.

