Sacha Baron Cohen führt US-Waffennarren vor

"Babys sind noch pur und nicht von Dingen wie Fake News oder Homosexualität korrumpiert. Sie fragen sich nicht, ob es politisch korrekt ist, einen wahnsinnigen mit einer Waffe zu erschießen – sie tun es einfach."

Wenn sich Sacha Baron Cohen einem Thema widmet, geht es garantiert ziemlich schräg zu. Seine Mockumentaries ("Brüno", "Borat") verzerren die Grenzen zwischen Fiktion und Realität – auch da er viel zu einflussreiche Leute dazu bringt, ihre öfter Mal absurden Meinungen an die Öffentlichkeit zu tragen.

Knarren für Kleinkinder

Nachdem der Brite die letzten Tage eine neue Serie teaserte, steht jetzt ein zehnminütiger Clip im Netz. "Who Is America?", ein Siebenteiler auf dem TV-Netzwerk Showtime, widmet sich den politisch einflussreichen Waffennarren der USA. Darin lässt Baron Cohen prominente Republikaner und Waffenlobbyisten zu Wort kommen – und legt damit offen, wie schräg deren Ansichten ab und zu sind.

Für "Who Is America?" schlüpft der Comedian und Schauspieler unter anderem in die Rolle von Erran Morrad, einem fiktiven israelischen Anti-Terror-Experten, der in den Staaten ein "Kinderguardian"-Programm auf die Beine stellen möchte. Kurz gesagt: Auserwählte Kids ab drei Jahren sollen eine grundlegende Ausbildung mit Waffen genießen, die von Handfeuerwaffen bis zu Mörsern reicht. Deklariertes Ziel ist es, dass die Kinder danach gefährliche Männer ganz einfach umlegen können.

"Kinder kennen noch kein Gewissen"

Verschiedene Politiker lassen sich für ein kurzes Statement-Video gewinnen, in dem sie Dinge sagen wie: "Kinder kennen noch kein Gewissen, die können großartige Soldaten sein", "Ein Dreijähriger kann sich nicht mit einem 'Hello Kitty'-Etui gegen ein Maschinengewehr wehren" oder "In weniger als einem Monat könnte aus einem Erstklässler ein Erst-Grenadier werden".

Ein babytauglicher Abzug

Absolutes Highlight der ersten Folge ist aber der prominente Waffennarr Philip Van Cleave. Gemeinsam mit Baron Cohens Charakter kreiert er flugs ein kurzes Instruktionsvideo für Kids, in dem er Produkte wie eine herzige Hundepistole, eine Kreuzung aus Einhorn und Uzi ("für die Mädchen") oder einen Teddybären mit eingebauter Knarre und babytauglichem Abzug präsentiert.

"Who Is America" wird in sieben 30-minütigen Folgen auf dem US-Netzwerk "Showtime" veröffentlicht.

(Tillate)