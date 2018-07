Sacha Baron Cohen lässt Trump für sich werben

Der US-Präsident schimpft gern gegen andere. Als er Meryl Streep, die am öftesten für den Oscar Nominierte der Geschichte (21 Mal!) als "überbewertet" bezeichnete, lachte ganz Hollywood. Auch gegen Sacha Baron Cohen hat Trump etwas. Ihn bezeichnete er unter anderem als "drittklassigen Charakter" und riet ihm, zu lernen, wie man lustig ist.

Trump macht Werbung für Cohen, gegen Trump

Seine Aussagen dürften Donald Trump noch auf den Kopf fallen. Denn Sacha Baron Cohen ist dabei, ein neues Projekt umzusetzen. Und als erste Werbung benützte er gleich einmal die Aussagen Trumps.

Der Brite postete ein Video auf seinen Social Media Accounts. "Eine Nachricht eures Präsidenten am Unabhängigkeitstag" nannte der Komiker sein Filmchen - und verwendet Originalaufnahmen von Trump:

"Dieser drittklassige Charakter Sacha Baron Cohen von dem ich mir wünsche, dass er so oft ins Gesicht geschlagen werden würde, dass er im Spital landet. Er ist eine Schande, er gehört sofort hinausgeworfen. Sacha Baron Cohen, geh zurück zur Schule, lern, wie man lustig ist. Du weißt einen Scheiß."

Abschluss in der Trump-Uni?

Nach der Präsidentenansprache blendet der Komiker nur einen Satz ein: "Sacha macht seinen Abschluss." Danach sieht man das Logo der Trump-Universität, die schon längst ihren Betrieb eingestellt hat. Trump wurde wegen dieser Pseudo-Uni, die sich so nicht hätte nennen dürfen, vor Gericht verurteilt und musste ehemaligen Schülern Geld zurückzahlen.

Sacha Baron Cohen lässt sich bei seinem neuen Projekt noch nicht in die Karten schauen. Doch gegen wen es geht, ist klar ersichtlich. Der Brite ist innerhalb weniger Tage der zweite, der Lust auf einen Anti-Trump-Film macht. Rekord-Dokufilmer Michael Moore will am 21. September seine neue Dokumentation "Fahrenheit 11/9" über Trump in die Kinos bringen. Erste Details zur Doku gibt's hier.

Sacha Baron Cohen als Borat:

Borat

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)