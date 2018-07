Sacha Baron Cohen treibt in den USA sein Unwesen

Vor einer Woche hat Cohen seine Fans mit einem kurzen Videoclip in Aufregung versetzt. Niemand geringerer als US-Präsident Donald Trump wünscht ihm darin ein paar Schläge ins Gesicht. Außerdem solle er lernen, richtig lustig zu sein.

Jetzt steht fest, was dahinter steckt. Sacha Baron Cohen kehrt mit der Sendung "Who is America?" zurück ins Fernsehen. Wie zu seinen besten Zeiten als Ali G. oder Borat hat der 46-jähirge Spaßvogel in den USA ein Jahr lang inkognito Interviews geführt.



Unter anderem mit dem ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney. Den lässt er in dem kurzen Teaser sein "Waterboarding Kit" unterschreiben. Cheney tut ihm den Gefallen und signiert das Folterwerkzeug.

Am 15. Juli fällt der Startschuss für "Who is America?". Dann läuft die Serie auf Showtime an.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)