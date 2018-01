Na bum(m)sti! Auch Nuhib kann mit Gummis nicht

Packung auf, Verhüterli raus, drüberziehen. Eigentlich einfach – für manche ATV-Protagonisten offensichtlich aber (in jeder Hinsicht) zwei Nummern zu groß. In der neuen Reality-Doku "Saturday Night Forever" zeigt Nuhib, wie's nicht geht – naja, zumindest plaudert er auf Facebook frei und frank darüber. Ein Clip, der sprachlos macht.

Nuhib verstört mit Video auf Facebook

Hat er DAS jetzt echt SO gesagt? Hat er. Und auch, wenn das Video (bisher knapp 8.000 Kommentare) nicht in der neuen ATV-Trash-Sause gezeigt und auf Facebook mit einem "Bitte nicht nachmachen. Das ist eine Warnung" versehen wird, ist ein neuer Tiefpunkt erreicht. Nuhib aus „Saturday Night Forever“ plaudert über sein spritziges Sexualleben – die Message in redlicheren Worten auf den Punkt gebracht: Er hatte Geschlechtsverkehr, erörterte die Frage der Verhütung aber erst hinterher und verabrachte seiner Bettgenossin darob erst mit drei Tagen Verzug die Pille danach. Und jetzt? "Jetzt wird‘s ein bissl kritisch."

Frischfleisch-Jagd geht munter weiter

Für den Jimmy Oberlässig und seine Gang Andres, Luis und Andrei aber dennoch kein Grund zum Trübsalblasen, schließlich ist die Nacht noch jung und die Tanzfläche voller Frischfleisch. Sonst gibt‘s zum "Saturday Night Fever"-Nachfolger nicht sooo viel zu sagen. Das erledigt eh der Name. Wobei:

Erster Drink, erstes Mal

In der zweiten Folge genießen Sandra und Sonja den Sommer mit einem Sundowner am Neusiedlersee. Ein Mojito, gesprochen Mutschito, soll's sein. Und wie man den schreibt, weiß Sonja natürlich auch: "M-U-J-I-TwieTiger-O". Ganz einfach. Und ein paar dieser Getränke lockern natürlich die Zunge und bei einem Trinkspiel zum Vorglühen gestehen sich die Freundinnen dann gegenseitig so manche Intimität, wie "das erste Mal Alkohol hat gleich das erste Mal Sex ergeben". Und ja, bei einem Gang Bang nahm man auch bereits teil. Derart aufgelockert geht’s ab in den Club, wo die Wienerinnen feststellen müssen, dass ihnen die burgenländischen Männer nicht so wirklich zusagen.



Rampensäue als YouTube-Kaiser

Youtuber verdienen einen Haufen Kohle mit lustigen Videos. Das ist den Burschen Philipp und Philipp klar. Deswegen wollen auch sie nun groß ins Social-Media-Geschäft einsteigen. Mit einer geborgten Go-Pro samt Selfiestick ausgerüstet, soll heute ihr erstes lustiges Video entstehen. Sie werden Anmachsprüche in der Disco testen, um zu sehen, ob Mann damit Erfolg hat. Eins gleich mal vorweggenommen: Nein, hat Mann nicht. Egal, denn eine Freundin der beiden hat so und so den Verdacht, dass die Youtube-Masche eigentlich nur ein Trick ist, um Frauen ins Bett zu kriegen.

Jason, Justin, Joel?

Während Nuhib erst über ungeschlüpfte, pardon, ungelegte Eier sinniert, sind „Teenager werden Mütter“-Marcell und seine Vanessa 75 Sendeminuten früher schon bei der Namensfindung für ihren (mittlerweile vier Monate alten) Spross. Justin, Jason, Joel? Schon schwierig. Zumindest für ein Mädel hätte die Bald-Dreifach-Mama den perfekten Namen. Melody!

