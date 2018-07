Schießt sich Nadine schon jetzt ihren Traummann?

Zum Auftakt der neuen Staffel hat sich die 33-jährige Münchnerin nach dem ersten Eindruck von drei der 20 Kandidaten getrennt. Jetzt will sie bei den um sie buhlenden Männern ein wenig an der Oberfläche kratzen. "Ich hab mega Bock und ich will die Jungs jetzt endlich kennenlernen", lautet ihre Devise für Folge 2.

Filip ist der erste Glückliche, der sich über ein Einzeldate mit Nadine freuen darf. Per Videobotschaft wurde er eingeladen. An Bord einer Segeljacht vor der traumhaften Küste Korfus zeigt sich die Bachelorette erstmals im Bikini.

Nachdem Filip und die von allen begehrte Frau auch noch ein romantisches Candlelight-Dinner verbracht haben, kehrt der 24-Jährige in die Villa zurück. Doch viel Zeit, den anderen Kandidaten von seinem Einzeldate zu erzählen, hat er nicht. "Jungs, ich kann aber nicht lange bleiben. Ich hole nur meine Sache und gehe heute zu ihr", sagt er zum Entsetzten der anderen.

Pikantes Geständnis

Am nächsten Morgen erhalten acht Kandidaten die Chance zu einem Gruppendate. Stefan, Jan, Brian, Andi, Jorgo, Rafi, Sören und Dave dürfen Nadine zu einem griechischen Mittagessen begleiten. In einem ruhigen Moment eröffnet Stefan der Bachelorette, dass er noch verheiratet ist. Ob das ein kluger Schachzug war? Nach ein paar Gläsern Ouzo ist die Stimmung aufgelockert und es kommt zum ersten Kuss der Staffel.

Schwitzende Männerkörper

Sportlich geht es am nächsten Tag für Manuel, Chris, Alex, Maxim, Daniel, Dennis, Kevin und Eddy weiter. Nadine lädt zu den olympischen Spielen und will ihre Kandidaten in verschiedenen Wettkämpfen wie Bogenschießen, Ringen und Tauziehen schwitzen sehen. Der Gewinner sichert sich ein romantisches Abendessen.

Vor der entscheidenden Nacht der Rosen brodelt die Stimmung unter den Kandidaten. Einige sind der Meinung, Nadine kümmere sich zu wenig um sie. Andere sehen das nicht so, es kommt zum Streit. Vor allem Manuel leidet unter zu wenig Zuneigung und eröffnet Nadine bei einem Vier-Augen-Gespräch kurz vor der Entscheidung, dass er eigentlich abreisen will. Ernsthafter Gedanke oder taktischer Schachzug?

Wie sich die 33-Jährige am Ende der zweiten Folge entscheiden? Am 25. Juli um 20:15 Uhr bei RTL einschalten.

