Schmetterlinge im Bauch, aber keine Suppe

"Sag' mal Silvia, hast du Geschwister", fragt Daniel Völz die Elffachmama Silvia Wollny beim Luxusfrühstück morgens in der "Villa". Sie hat einen Bruder und zwei Schwestern, die jedoch nie zu ihr und hinter ihrer Familienplanung standen: "Aber ich habe keinen Kontakt mit denen! Wenn ich in Not war, war nie einer da. Eine Familie mit elf Kindern, das ist ja asozial. Und auch am Totenbett von meiner Mutter, wo sie mir im Endeffekt in der letzten Minute sagt, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Ich kriege einfach ein Bild hingelegt: hier der ist Amerikaner, den wirst du sowieso nicht finden. Ja toll. Bingo, Ingo!"

"Da stehst du erst Mal. Hast keine Zeit mehr zum Reden und deine Geschwister wussten es alle. Da machst du ein Rückblick auf dein Leben. Da weißt du auf einmal, warum du für alles bestraft worden bist, warum du Prügel bekommen hast und die anderen nicht. Das ist nicht schön! Deswegen, meine Familie ist für mich da, wo ich lebe!"

Cora bremst sich selbst aus

"Welcome auf der Baustelle, Cora", begrüßt Castingshow-Sieger Alphonso Williams den Neuzugang und will gleich wissen: "Oder bist du eine Tussi, die nicht damit klarkommt?" Die Ex von Ralf Schumacher gibt sich jedoch bodenständig: "Nee, ihr müsst mir nur alles erklären!" Kaum aus der "Villa" raus, tritt die 41-Jährige auch schon direkt ins erste Fettnäpfchen - oder in diesem Fall ist es eher der Suppentopf der "Baustelle". Herzhaft langt die Blondine im kargen Bereich zu: "Voll lecker, wer hat die gekocht?" Dreist! Wie kann sie nur ihren neuen "Baustellen"-Bewohnern das wenige Essen direkt wegfuttern?

Sophia Vegas reagiert pikiert: "Ganz ehrlich, ich war schon ein bisschen geschockt, als sie sich einfach von der Suppe genommen hat und noch nicht mal gefragt hat, ob irgendein anderer Bewohner noch ein bisschen Suppe möchte. Wir haben wirklich Hunger hier und ich finde das sehr suspekt, das sie aus dem Luxusbereich kommt und ganz geradewegs zum Suppentopf geht und nicht mit einem Satz fragt, ob noch jemand was möchte. Ich finde das unmöglich. Aber das bestätigt meinen ersten Eindruck von ihr. Ich lass sie jetzt erst mal ankommen und beobachte das ein bisschen."

Die werdende Mama zu Cora: "Es ist schon eine Herausforderung, weil ich kriege ja auch kein Extra-Essen. Das reicht nicht, um richtig satt zu werden." Auch bei ihren Mitbewohnern beschwert sich Sophia über das Verhalten der PS-Lady. "Die kommt aus dem Luxusbereich! Und wir sind hungrig, wirklich hungrig. Man fragt einfach, bevor man sich einfach was nimmt."

Alphonso sieht’s gelassen: "Das war nicht viel, und wir hätten es sonst weggeschmissen." Und Cora? Die gibt sich im Sprechzimmer gegenüber Big Brother ganz ahnungslos: "Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass das alles ganz gerecht aufgeteilt wurde. Ich kam zuletzt rein, da war nur noch ein bisschen da, aber mir hat das gereicht. Morgen früh gibt es glaube ich Haferbrei oder so was, das reicht mir dann auch…"

Zwei Engel für Umut

Neuzugang Umut Kekilli sorgt für Frühlingsgefühle bei TV-Sternchen Chethrin Schulze und YouTuberin Katja Krasavice. Nach einem Kennenlern-Geplänkel an der Kochstelle der "Baustelle", tuscheln die beiden gemeinsam mit Sophia Vegas über den Ex-Fußballer. "Der Neue ist soooo süß", schwärmt Chethrin. "Ich glaub' der ist schwul", spekuliert Sophia. "Neiiiiin, das wäre höllisch", findet Katja. Stattdessen schlägt Chethrin ihrer neuen BFF Katja vor: "Wir können beide mit dem rumknutschen! Aber nicht hier, hier ist es zu dreckig."

Auch im Sprechzimmer macht Chethrin keinen Hehl aus ihrer Begeisterung: "Das ist eine coole Socke, den hat man gesehen, und der war einfach direkt so richtig herzlich und niedlich. Ein Süßer! Der hat so eine süße Ausstrahlung!" Galant ist er außerdem: "Ich habe die Jacke von dem Umut bekommen, weil mir kalt war. Niedlich, oder?"

Ist ihr Rosenkavalier Daniel Völz damit etwa schon abgemeldet? Und ist vielleicht auch eine Nebenbuhlerin am Start? Denn auch Katja Krasavice findet den Neuzugang süß: "Aber nur zu 80 Prozent… Ich brauche mehr Bad Boy. Aber er ist schon heiß!" Das Objekt der Begierde scheint jedenfalls nicht abgeneigt. Sein vorläufiges Urteil über Chethrin: "Ich glaube, wenn sie sich zurecht machen würde, ist sie ein Blickfang. Dann wäre sie noch schöner. Gefällt mir als Mensch."



Aktuelle Bewohner in der "Villa":

Silvia Wollny, Johannes Haller, Mike Shiva

Aktuelle Bewohner auf der "Baustelle":

Katja Krasavice, Alphonso Williams, Nicole Belstler-Boettcher, Sophia Vegas, Chethrin Schulze, Pascal Behrenbruch, Umut Kekilli, Cora Schumacher, Daniel Völz

(red)