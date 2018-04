Sci-Fi-Serie "Sense8" geht in die letzte Runde

Im Juni 2017 gab Netflix überraschend bekannt, dass die Sci-Fi-Serie "Sense8" eingestellt wird. Aufgrund zahlreicher Proteste

entschied sich der Streamingdienst dazu, einen Abschlussfilm ("Together until the End") zu zeigen – und zwar am 8. Juni.

In dem Film wollen es die acht Figuren ein letztes Mal mit der Organisation BPO aufnehmen. Zu den Darstellern zählen Toby Onwumere, Tina Desai, Miguel Ángel Silvestre, Jamie Clayton, Tuppence Middleton, Doona Bae, Brian J. Smith und Max Riemelt.

(LM)