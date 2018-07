8 neue Serien mit Sucht-Potenzial

Die warmen Monate bringen nicht nur die letztjährigen Newcomer-Hits "Glow" und "Ozark" (2. Staffel ab 31. August) zurück, sondern eine ganze Reihe neuer Serien mit Binge-Potenzial.

Unsere acht Favoriten:

"Sharp Objects" (HBO/Sky Atlantic)

Amy Adams spielt in der TV-Adaption des gleichnamigen Thrillers von Gillian Flynn ("Gone Girl") eine Crime-Reporterin, die nach einem Psychiatrieaufenthalt in eine Kleinstadt zurückkehrt, um einen Teenager-Doppelmord aufzudecken.

Sucht-Faktor: Die "Twin Peaks"-Vibes und der brillante Cast.

Für Fans von: "Big Little Lies", "Twin Peaks".

Die Serie startete am 8. Juli auf HBO, ab 30. August sendet auch Sky Atlantic. (Trailer: HBO)

"Marvel's Cloak & Dagger" (Amazon Prime)

Im neuen Serien-Format verbindet das Marvel Cinematic Universe Teen-Romantik mit zeitgeistigen Superkräften.

Sucht-Faktor: Die neuen Helden und mit ihnen vielleicht die Entdeckung der eigenen Superkräfte.

Für Fans von: allem, was aus dem Hause Marvel kommt, "Vampire Diaries".

US-Fans können die Serie seit Juni auf dem Sender Freeform sehen, inzwischen ist sie auch auf Amazon Prime zu streamen. (Trailer: Freeform)

"Good Girls" (Netflix)

"Mad Man"-Star Christina Hendricks spielt in der neuen US-Serie eine von drei Hausfrauen, die in Not ihre kriminelle Energie entdecken.

Der Sucht-Faktor: Abgründe im Guten erkennen – und umgekehrt.

Für Fans von: "Weeds", "Ozark", "Breaking Bad".

Die US-Serie startete im Februar auf dem US-Sender NBC, seit Ende Juni kann sie auch auf Netflix gestreamt werden. (Trailer: NBC)

"Patrick Melrose" (Showtime/Sky Atlantic)

"Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch porträtiert in seiner neuen TV-Rolle die Abgründe der britischen Elite. Die Geschichte basiert auf der halb autobiografischen Buch-Trilogie des englischen Autors Edward St Aubyn.

Sucht-Faktor: Benedict Cumberbatch.

Für Fans von: "Californication", "The Knick".

Die fünfteilige Mini-Serie wurde im Mai und Juni auf Showtime ausgestrahlt und ist aktuell auf Sky Atlantic abrufbar. (Trailer: Showtime)

"Kiss Me First" (Netflix)

Der Cyber-Thriller macht Virtual Reality und Realitätsverlust zum Serienthema.

Sucht-Faktor: VR-Welten und Teenager im Taumel.

Für Fans von: "The OA", "Altered Carbon".

Die Serie ist nach der Premiere im britischen TV inzwischen auch auf Netflix verfügbar. (Trailer: Netflix)

"Succession" (HBO/Sky Atlantic)

Die tiefschwarze Familien-Satire zeigt Schieflagen in modernen Macht-, Medien- und Männlickeitsbildern auf.

Sucht-Faktor: scharfe Wortgefechte und Kieran Culkin in Topform.

Für Fans von: "The Sopranos", "The Newsroom".

Die US-Serie läuft seit 3 Juni auf HBO, am 23. Juli kommt sie zu Sky Atlantic. (Trailer: HBO)

"Pose" (FX Network)

Die neue Serie von Hit-Produzent Ryan Murphy blickt in New Yorks Ballroom-Szene der späten 80er und versammelt den größten Transgender-Stammcast in der TV-Geschichte.

Sucht-Faktor: Voguing-Moves, 80s-Grooves und Gesellschafts- bis Liebesdrama.

Für Fans von: "RuPaul's Drag Race", "The Get Down", "Transparent".

In den USA ist die Serie am 3. Juni auf FX angelaufen. (Trailer: FX)

"Sacred Games" (Netflix)

Die erste indische Netflix-Original-Serie bringt den Geheimdienst-Thrill aus Vikram Chandras gleichnamigem Buch samt Bollywood-Stars und -Bildwelten in den Westen.

Sucht-Faktor: Indien und Spionage-Spannung.

Für Fans von: "Narcos", "Homeland".

Der Trailer zum globalen Netflix-Original, das seit dem Wochenende auf der Plattform zu sehen ist. (Trailer: Netflix) (mel)

