Sheen-Ex Denise Richards wird jetzt Reality-TV-Star

Seit neun Staffeln begeistert das Format, in dem wohlhabende Frauen aus dem noblen Viertel Beverly Hills Einblicke in ihr luxuriöses Leben bieten, das Fernsehpublikum. Cocktail-Parties in Country Clubs, Charity Events und Shopping-Touren am Rodeo Drive werden den Fans gezeigt. Zwischendurch zerreißen sich die feinen Damen auch gerne das Maul über die Nachbarschaft oder Promis.

Mit Denise Richards bekommen "The Real Housewives of Beverly Hills" einen sehr prominenten Neuzugang. "Ich freue mich sehr, bei der Show mitzumachen, ich bin ein riesiger Fan", freut sich die 47-Jährige im Interview mit dem "People"-Magazin.

Einige der Hausfrauen kennt sie schon länger, sie wird sich also nicht großartig einleben müssen. Nachdem Richards von 2002 bis 2006 mit Skandal-Schauspieler Charlie Sheen verheiratet war, erhofft man sich natürlich, dass sie ein paar pikante Details aus der Beziehung ausplaudern wird.

(baf)