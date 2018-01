Sherlock Holmes wird in Tokyo zur Frau

In "Elementary" ermittelt Lucy Liu seit 2012 als Dr. Watson, nun wird auch Meisterdetektiv Sherlock Holmes zur Frau. Hulu Japan und HBO Asia bringen im April 2018 "Miss Sherlock" heraus.

Yuko Takeuchi verkörpert in der achtteiligen Serie die Titelrolle. Ihr Sidekick (hier Dr Wato Tachibana statt Dr. Watson) wird von Shihori Kanjiya gespielt.

Im ersten Trailer von "Miss Sherlock" offenbart die Detektivin eine perfide Freue an blutigen Mordfällen und kniffligen Rätseln. Sieht spannend aus, den Slogan "The most beautiful Sherlock ever" ("Der schönste Sherlock aller Zeiten") hätte man sich im Sinne des Feminismus aber sparen können.

Kino-Komödie

Ende des Jahres erwartet die Fans von Sir Arthur Conan Doyles berühmtem Ermittler übrigens auch ein neuer Film, der allerdings als Komödie angelegt ist. Will Ferrell und John C. Reilly sind ab 23. November als "Holmes & Watson" zu sehen.

(lfd)