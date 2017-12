Die besten Filme und Shows an Silvester

Am 31. Dezember gibt es wieder eine breite Auswahl an Filmen und Shows im TV-Programm. Die einen versuchen es mit Komödien, die anderen mit guten alten Klassikern, Konzerten, Shows und heimischen Sendungen. Wir stellen Ihnen die besten Filme, Shows und Konzerte an Silvester vor.

Klassiker, Komödien und Kinderfilme

12.35 - 17.55 Uhr, ORF III: "Sissi" - Alle drei Teile

Historischer Liebesfilm (1955-1957)

Der charmante österreichische Kaiser Franz Joseph bandelt in Bad Ischl mit einer hübschen Unbekannten an. Erst später erfährt er, dass das fesche Mädel seine 16-jährige Cousine Elisabeth ist.

Seine strenge Mama will Franz Joseph mit Elisabeths Schwester, der Prinzessin Helene von Bayern, zu vermählen. Franz Joseph verweigert seiner machtbewussten Mutter, der Erzherzogin Sophie, den Gehorsam und umwirbt den unkonventionellen Wirbelwind "Sissi". Ernst Marischka schenkte Österreich mit der Sissi-Trilogie ein Stück Kitsch, dass bis heute Kult ist.

Mit: Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider und Josef Meinrad.

18.05 Uhr, ORF Eins: "Happy New Year"

Komödie, 2011

Der Jahresbeginn bedeutet wohl für jeden etwas anderes: Neustart, Veränderung, Suche nach Liebesglück oder Abschied. Sängerin Elise ist mit Illustrator Randy im Aufzug stecken geblieben. Laura hat das Catering bei einem Gig ihres Exfreunds Jensen übernommen. Die schwangere Tess geht in den Wettstreit um das Neujahrsbaby. Und Claires Anspannung steigt, denn dieses Jahr ist sie für den Ball Drop verantwortlich.

Mit Michelle Pfeiffer, Ashton Kutcher, Halle Berry, Til Schweiger und Robert De Niro.

18.30 Uhr, RTL II: "Bean - Der ultimative Katastrophenfilm"

Komödie, 1997

Die Grierson Galerie in Kalifornien hat durch eine 50 Millionen Dollar Spende eines reichen Wohltäters Whistlers Bild "Mother", das wertvollste Gemälde der USA, von dem Museum D'Orsay in Paris zurückgekauft.

Im Rahmen einer feierlichen Präsentation soll das Kunstwerk nun der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Kuratoren der Galerie laden den renommiertesten Kunstexperten der Royal National Gallery aus England ein. Doch die Engländer entsenden stattdessen den trotteligen Museumswärter Bean ...

Mit Rowan Atkinson, Peter MacNicol, und Johnny Galecki.

20.15 Uhr, ProSieben: "Der Schuh des Manitu - Extra Large"

Komödie, 2001

Der Apachen-Häuptling Abahachi und sein Blutsbruder Ranger sind dem eleganten Gauner Santa Maria auf den Leim gegangen. Jetzt müssen sie Schoschonen-Chef "Listiger Lurch" die traurige Kunde vom Tod seines Sohnes "Falscher Hase" überbringen.

Zudem gestehen sie den Verlust des gesamten geliehenen Goldes. Prompt landen die beiden am Marterpfahl. Kaum haben sie sich befreit, erklärt ihnen Listiger Lurch den Krieg. Der "Klappstuhl" wird ausgegraben - eine turbulente Jagd beginnt!

Mit Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Sky du Mont.

22.25 Uhr, ORF Eins: "Ein echter Wiener geht nicht unter"(Folge 12)

Österreichische Unterhaltungsserie, 1977

Das Weihnachtsfest haben die Sackbauers und die Werners hinter sich. Durch die Erfahrungen mit Weihnachten hat man eigentlich keine besonderen Pläne für Silvester. Aber der Zufall will es wieder anders.

Mit Karl Merkatz, Ingrid Burkhard, Erika Deutinger, Klaus Rott, Liliana Nelska, Alexander Waechter, Jaromír Borek, Ilse Hanel, Julia Gschnitzer

Weitere Filme

12.45 Uhr, Kabel 1: "Die nackte Kanone" , Komödie mit Leslie Nielsen, 1988

18.35 Uhr, ATV: "Shaun das Schaf - Der Film"

Animationsfilm, 2015

20.15 Uhr, ARTE: "Moderne Zeiten",

US-Komödie, 1936

22.25 Uhr, Kabel 1: "Die Hexen von Eastwick", Horrorkomödie, 1987

Schlager, Pop und Comedy

20.15 Uhr, ORF 2: "Die Silvestershow mit Jörg Pilawa"

Mit Amigos, Roberto Blanco, Hermes House Band, Johnny Logan, Sigrid & Marina, Bonnie Tyler, Voxxclub, und Die Jungen Zillertaler u.v.m.

20.15 Uhr, RTL: "Die ultimative Chart-Show"

Die erfolgreichsten deutschsprachigen Singles der letzten 40 Jahre. Gäste: Adel Tawil, Peter Maffay, Dj Ötzi und Kerstin Ott.

20.15 Uhr, ORF Eins: "Wir sind Kaiser"

Silvesteraudienz mit Robert Palfrader, Rudi Roubinek. Gast: Julia Cencig und Harold Faltermeyer.

20.15 Uhr Die ORF III: "Die Silvesternacht": Ein Prosit mit den Stars

Mit Burgstar und Ex-Jedermann Peter Simonischek, Opernliebling René Kollo, Schauspieler und Kabarettist Heinz Marecek, gemeinsam mit seiner früheren Krimi-Partnerin Kristina Sprenger.

21.10 Uhr, ORF III: "Lukas Resetarits & Friends"

Mit Michael Niavarani, Erwin Steinhauer, Alfred Dorfer und Roland Düringer.

0.00 Uhr, ORF Eins: "Zum Jahreswechsel": Donauhighlights

Konzerte: Rolling Stones, Metallica und Fendrich

18.45 Uhr, 3sat: "The Rolling Stones: Sticky Fingers"

20.00 Uhr, 3sat: "Udo Lindenberg - "Starker als die Zet"

21.45 Uhr, 3sat: "Metallica: Francais pur une nuit"

23.00 Uhr, 3sat: Rammstein "Live from Madison Square Garden"

23.10 Uhr, Servus TV: "Best of Austropop-Hits". Mit Hits von Ambros, Rainhard Fendrich, Georg Danzer, Falco, Christina Stürmer.

"Ja, ich will!" Star Hochzeiten 2017



(red)