Sind Walter und Jesse bei "Better Call Saul" dabei?

In einem Interview mit "Entertainment Weekly" wurde der kreative Kopf hinter "Breaking Bad" und "Better Call Saul" anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der preisgekrönten TV-Serie über die Zukunft befragt.

"Ich will die beiden unbedingt in 'Better Call Saul' sehen", antwortet er auf die brennende Frage nach einem möglichen Cameo-Auftritt von Bryan Cranston (Walter White) und Aaron Paul (Jesse Pinkman) in den kommenden Folgen der brillianten Anwaltsserie.

"Es wäre allerdings nicht unbedingt zufriedenstellend, wäre es nur eine kurze Cameo oder ein Alfred Hitchcock Blitzauftritt. Ich denke, wir haben lange genug gewartet. Und wir haben hoffentlich einen verdammt guten Grund für die beiden, sich wieder zu zeigen", so Gilligan, der den legendären Satz "Yeah, bitch" unbedingt noch einmal aus dem Mund von Aaron Paul hören möchte.

Aaron Paul sieht das selber sehr ähnlich: "Wenn Vince sich dazu entschließt, mich in 'Better Call Saul' auftreten zu lassen, dann wird das einen guten Grund haben. Und dieser Grund wird für mich sehr zufriedenstellend sein".

Ob die beiden Hauptdarsteller von "Breaking Bad" schon in Staffel 4 von "Better Call Saul" zu sehen sein werden, wird sich ab dem 6. August zeigen. Dann laufen die neuen Folgen auf Netflix an.

Better Call Saul

(baf)