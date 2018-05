Skandal! Neuer "Magnum" trägt keinen Schnauzer

Und zwar der Pornobalken, der untrennbar mit Tom Selleck und seiner Paraderolle als Privatdetektiv Thomas Magnum verbunden ist. Fans sind entsetzt über den fehlenden Schnauzer im Gesicht von Jay Hernandez, der in der Neuauflage den legendären Hawaiianer spielen wird.

Die nicht existente, rollendefinierende Gesichtsbehaarung war auf Twitter Gesprächtthema Nummer eins. "Kein Schnauzer, kein Aufdrehen", brachte es ein User knallhart auf den Punkt.

Zahlreiche andere Twitteranten äußerten sich ähnlich entsetzt über die neue Darstellung von Magnum.



This is Magnum and always will be. pic.twitter.com/6MQeHe9KX0 — Links 77 (@BulldogRing) 14. Mai 2018

Stop it. There is ONLY one Thomas Magnum. pic.twitter.com/bInCe4Vah9 — Sheri Thompson (@SheriThompson1) 14. Mai 2018

Die Serie soll, mit oder ohne Schnurrbart, im Herbst auf CBS anlaufen.



(baf)