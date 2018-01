Skript-Leak verrät "Game of Thrones"-Geheimnis

Blutig, freizügig und extrem spannend fesselt "Game of Thrones" seit dem Serienauftakt im Jahr 2011 die Massen. Fünf Staffeln lang hielt sich das Format deutlich an die noch unvollendete Fantasy-Reihe "Das Lied von Eis und Feuer", um danach neue Wege zu beschreiten. Das große Finale der HBO-Hitserie soll 2019 ausgestrahlt werden. Ein dafür vorgesehener Plottwist dürfte nun bereits an die Öffentlichkeit gedrungen sein.

Game of Thrones Staffel 7

ACHTUNG, der folgende Text enthält einen potentiellen, gigantischen SPOILER für die letzte Staffel "Game of Thrones"!

Einem Bericht von "BILD" zufolge, sind Drehbuchseiten der kommenden Season aufgetaucht. Diese wirken authentisch, da sie an ein geleaktes Skript der siebenten Staffel erinnern, das sich schließlich als echt herausstellte.

Die neuen Seiten beinhalten unter anderem einen Dialog zwischen Tyrion Lannister (Peter Dinklage) und Bromm (Jerome Flynn), in dem vom Tod des Publikumslieblings Jaime Lannisters (Nikolaj Coster-Waldau) die Rede ist. Damit aber nicht genug. Jamies Zwillingsschwester Cersei erwähnt, dass ihr einhändiges Geschwisterchen den gemeinsam Vater ermordet hat.

"Game of Thrones"-Stars bei der Comic Con

Familiengeheimnis

Da sowohl das Publikum als auch Cersei wissen, dass Tyrion für das verfrühte Ableben von Tywin Lannister (Charles Dance) verantwortlich ist, ergibt diese Aussage wenig Sinn. Außer - und so will es eine gewagte Fan-Theorie - Tywin war gar nicht der leibliche Vater der Zwillinge, sondern König Aerys II., unter dem Tywin als Hand gedient hat.

Dafür spricht etwa, dass die Regentschaft des geisteskranken Herrschers im Vergleich zu den Romanen (GoT-Jahre 262 bis 283) vorverlegt wurde (259 bis 281) und das Geburtsjahr von Jamie und Cersei (unverändert: 262) somit in diese Periode fällt. Des weiteren erinnert Cerseis Führungsstil immer mehr an jenen von Aerys II., möglicherweise ein Hinweis auf ein fatales Erbe.

Das würde auch bedeuten, dass die Lannister-Zwillinge die Halbgeschwister von Daenerys Targaryen (Emila Clarke) sind - eine überaus interessante Konstellation für die finale Staffel von "Game of Thrones", in der der Menschheit der Krieg mit den tödlichen White Walkers bevorsteht.





