So hält sich Sonja Zietlow für den Dschungel fit

Fernab der deutschen Heimat ist die Zeit zum Trainieren dank des straffen Dschungel-Programms relative knapp. Trotzdem will Zietlow in Down Under nicht auf die körperliche Ertüchtigung verzichten.

"Ich trainiere zweimal pro Woche – je 30 Minuten – mit einem EMS-Anzug. Dabei wird die Muskulatur durch Elektro-Impulse angeregt. Dazu nehme ich gerne mal einen Gymstick oder auch Hanteln", verrät die sportliche Moderatorin im Interview mit der "Bild".

In Deutschland hat Zietlow ein weitaus zeitaufwendigeres Hobby, mit dem sie sich fit hält. "Ich habe seit letztem Jahr ein neues Hobby, nehme an Western-Turnieren teil. Nicht nur die Arbeit mit dem Pferd ist ein tolles Training, sondern auch das ganze Drumherum. Man schleppt Säcke mit Futter oder Sägespäne, Heu- oder Strohballen, mistet die Box aus, hebt mehrfach am Tag die schweren Westernsättel umher", erzählt sie.

Gesunde Ernährung

Zusätzlich zum Sport achtet die 49-Jährige auf eine gesunde Ernährung. "Ich frühstücke drei bis vier Scheiben glutenfreies Brot mit Frischkäse oder mit Tomate und Schweizer Käse. Dann gibt es gerne mal einen glutenfreien Wrap oder heute mal einen Burger mit glutenfreiem Brötchen", kommt bei ihr nichts Ungesundes auf den Tisch.

Natürlich sündigt sie auch ab und zu einmal. Und zwar mit Schokolade und sauren Gummibären. Alkohol trinkt die ehemalige Pilotin fast nie.

(baf)