So kindisch verließ Ansgar Brinkmann das Camp

Einen wirklich triftigen Grund hat der 48-Jährige eigentlich nicht gehabt, um die erlösenden Worte "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" zu sprechen. Trotzdem sagte er sie nach 10 Tagen im Camp und wurde somit nach Hause geschickt.

Umfrage Wen würden Sie zum Dschungelkönig/zur Dschungelkönigin krönen? Jenny Frankhauser (Schwester von Daniela Katzenberger, Influencerin)

Tatjana Gsell (laut Wikipedia "Fotomodell")

Daniele Negroni (bekannt durch DSDS)

Tina York (Schlagersängerin, wirklicher Name: Monika Schwab)

Natascha Ochsenknecht (früher mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht verheiratet)

David Friedrich (Musiker, gewann Bachelorette)

Kattia Vides (machte bei Bachelor mit)

Matthias Mangiapane (machte beim "Sommerhaus der Stars" mit)

Ein simpler, leicht zu vermeidender Regelverstoß führte zu Ansgars Eskalation. Er hatte beim Schlafen das Mikrofon abgelegt, was nicht erlaubt war. Und zwar mit Ansage, denn schon vorher sagte er: "Wenn ich deswegen Ärger bekomme, packe ich direkt. Ich werde ungern verarscht und das ist Verarsche. Und es reicht mir. Ich gehe nach Hause".

"Das langweilt mich"

Deshalb wurde er von den Produzenten geweckt und ins Dschungel-Telefon gerufen. Dort teilte man ihm mit, dass er sich wegen des Mikrofon-Dramas von einem seiner Luxusgegenstände trennen muss. Das kam nicht so gut an. "Dann gehe ich nach Hause jetzt direkt. Das langweilt mich", so die lapidare Antwort Ansgars.

"Wer meine Historie kennt weiß, dass ich ein Freigeist bin. 39 Trainer wollten mir sagen, was ich auf dem Platz tun soll. Ich habe gemacht, was ich will. Die Regie hier ist mein 40. Trainer. Glaubt ihr, dass ich das ändere? Was ist bitte los mit euch", jammert er im Dschungel-Telefon weiter.

Zurück im Camp war der Ärger über den durch sein Fehlverhalten provozierten Rüffel noch immer nicht verlogen. Schließlich warf Ansgar die Nerven weg und verkündete seinen Abgang: "Sie wollen mich bestrafen wegen des Mikros. Ich soll einen Luxus-Artikel abgeben und ich war im Tiefschlaf. Ich gehe nach Hause. Jetzt ist der Kuchen gegessen. Ihr kommt auch ohne mich klar. Wenn ich das sage, dann mache ich das auch".

Dann sprach er bockig die Worte "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" und wurde von seinem (nicht ganz nachvollziehbaren) Leid erlöst.

