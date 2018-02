So sexy sind Heidis "Meedchen" als Badenixen

"Germany's next Topmodel" ist kein Spaziergang - das wissen spätestens alle Models in der zweiten Folge (20.15 Uhr, ProSieben). Die Anwärterinnen shooten in einer Traumkulisse mit berühmten Fotografen und müssen auch zu bezirzen wissen.

Do it like Halle Berry

Bei dieser Challenge müssen die Girls (im vom Heidi Klum designten Bikini) von einer hölzernen Plattform ins Wasser springen, an den Strand schwimmen und grazil aus dem Wasser steigen. Wer kann sich beweisen, wer versagt - und wer kann nicht einmal schwimmen?

Das erste Catwalk-Training

"Das mit dem Laufen müssen einige Mädchen echt noch lernen," weiß auch Modelmama Klum und schickt die Girls zum Coaching. Michael Michalsky holt dafür den seiner Meinung nach "besten Coach, den es in der Branche dafür gibt": Nikeata Thompson. "Austria's next Topmodel"-Profi Papis Loveday arbeitet mit den Nachwuchsmodels aus Thomas Hayos Team.

Nackt-Shooting verlangt Selbstbewusstsein

"Die Mädchen haben die Chance von Rankin, einem der weltbesten Modefotografen, fotografiert zu werden. Und das ohne jegliche Verkleidung, sondern so wie die Natur sie schuf." Heidi lässt wirklich nichts anbrennen und verlangt "natürliche Schönheit", der vor allem Gerda (25) etwas abgewinnen kann: "Ich weiß, wie ich meinen Körper einsetzen muss. Deswegen glaube ich, dass ich es ein wenig einfacher haben werde als manch andere."

Am Donnerstag, 15.2., wissen wir dann also Bescheid, wie sich auch die Austro-Kandidatinnen rund um Aufreger-Zoe schlagen!

(tim)