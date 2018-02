Soderberghs Serie "Mosaic" startet bei SKY

Eine erfolgreiche Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern verschwindet an Silvester und hinterlässt nur eine Blutspur. Nach vier Jahren wird der rätselhafte Fall erneut aufgerollt:

"Mosaic" von Star-Regisseur Steven Soderbergh ("Ocean's-Trilogie") wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung startet am 14. Februar auf SKY Atlantic. Die Hauptrolle spielt die "Basic Instinct"-Ikone Sharon Stone. Zu den weiteren Schauspielern zählen unter anderem Beau Bridges, Frederick Weller und Garrett Hedl. Die Serie ist immer in Doppelfolgen immer mittwochs ab 20.50 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen.

Parallel dazu gibt's die sechs Episoden auch auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie auf Sky Go und Sky On Demand.

Interaktives Projekt zur Serie

Steven Soderbergh ("Ocean's Eleven", "Traffic – Macht des Kartells") hat nicht nur eine HBO-Serie mit dem Titel "Mosaic" gedreht, sondern auch ein gleichnamiges interaktives Projekt. Darin kann der Zuschauer selbst entscheiden, was als Nächstes passiert.

Möglich macht das die entsprechende (kostenlose) App, die via App Store angeboten wird. Es geht darum Entscheidungen zu treffen, ähnlich wie bei einem Playstation-Spiel. Jede Entscheidung, die der Zuschauer trifft, beeinflusst die Geschichte. Es gibt auch unterschiedliche Enden.

(red)