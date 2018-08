Sommerhaus-Verliererin Fürst zieht über Saskia her

Vor einem Jahr zog Helena Fürst mit Ennesto Monte ins Sommerhaus ein, hatte gute Chancen auf den Sieg bis Saskia Atzerodt ihn ihr vor der Nase wegschnappte.

Die "Beziehung" mit Ennesto überstand die Sommerhauszeit nicht. Ennesto gab Anfang Dezbember auf Facebook bekannt, dass alles nur ein PR-Gag gewesen sei, wie selbst "RTL" selbst berichtet. Helena habe von ihm 13.000 Euro für ihre Dienste erhalten.

Ließ sich bezahlen, jetzt spielt sie den Moralapostel

Ein starkes halbes Jahr später holt ausgerechnet Fürst mit der Moralkeule aus. Saska Atzerodt behauptete öffentlich, mit Nico Gollnick, dem Freund von Patricia Blanco Sex gehabt zu haben.

Auf Facebook hielt Fürst mit ihrer (schlechten) Meinung nicht hinter dem Berg: "Saskia ist einfach nur billig und armselig. Schmeißt sich an den Freund von Patricia ran und grinst dann dümmlich in die Kamera. Oh ja Saskia kannst voll Stolz auf dich und deine "Ehrlichkeit" sein. Ich wusste schon von der ersten Sekunde an was du für eine bist 😱😂. Damit, dass Saskia mit 50.000 Euro heimging und Fürst mit leeren Taschen hat das ganz sicher nichts zu tun, oder?

Nicko im Angesicht des Medienrummels hilflos

Nicko Gollnick versteht nicht, wieso sich andere für seine Affäre interessieren (echt jetzt?) und streitet sowieso ab, mit Saskia Matrazensport betrieben zu haben. Er hält sich "rechtliche Schritte" vor. Für den fast gleichen Satz wurde schon Felix Steiner verarscht als er vor Zorn kochend das Sommerhaus verließ.

Die Coole: Patricia Blanco

Die einzige, die einen klaren Kopf bewahrt ist ausgerechnet die Betrogene. Patricia Blanco, von RTL auf die mutmaßliche Untreue ihres Freundes angesprochen, findet klare Worte: "Da merke ich, der Mann hat mit der Öffentlichkeit noch nie was zu tun gehabt. Das ist für mich Kindergarten, Krabbelgruppe. Sorry, was soll ich mit so einem Typen? Dann soll die andere den nehmen und sich mit ihm beschäftigen. Dann sollen sie eine Love-Story auf RTL2 drehen."

