Alle lästern über "Malle Jens" und Dani

Die dritte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" (immer Mo, ab 20.15 Uhr bei RTL) startete vergangenen Montag. Schon in der ersten Folge stand die erste Nominierung an. Verlassen musste das Sommerhaus zwar noch kein Paar, dafür dürfen sie aber nicht an der nächsten Challenge teilnehmen.

Die meisten Stimmen bekamen Danni und ihr "Malle-Jens" aus "Goodbye Deutschland". Die Begründung der anderen Paare: Sie seien nur wegen dem Geld da und vernachlässigen ihre Familie.

"Ich kenne dich von 'Goodbye Deutschland'. Da bist du mir negativ aufgefallen", ätzt etwa das "Kölner-Original" Frank Fussbroich. "Noch mehr Büchners auf der Welt kann man nicht ertragen", führt er bei einem Gespräch noch an.

Auch Bert Wollersheim ist von den Büchners nicht besonders angetan. Bei einem Gespräch über Petting, gerät er mit Danni aneinander. "Ich denke, dieses Gespräch hat gezeigt, dass Daniela nicht normal ist", so der Ex-Rotlichtkönig.

Danni und ihr Partner fanden das natürlich gar nicht gut:

"Find ich scheiße! Aber mal so richtig scheiße", so Danni.

Wollersheim & Baker streiten sich

Die erste Liebeskrise gab es bei dem Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim und Baker, die sich laut "Bild" schon vor Ausstrahlung der ersten "Sommerhaus"-Folge getrennt haben sollen. "Du bist lieblos", so der 67-Jährige gegenüber seiner Freundin. Am nächsten Tag rauften sich die beiden aber wieder zusammen.

Keine nackte Micaela

Für Verwunderung sorgte die sonst so freizügige Micaela Schäfer. "Für ihre Verhältnisse hatte sie schon viel an, die Micaela", so Iris von "Bauer sucht Frau". Dafür war Jens völlig nackt zu sehen. Weiß er etwa nicht, dass es auch im Badezimmer Kameras gibt?

Das erste Paar fliegt ab Folge 3

In "Das Sommerhaus der Stars" geht es um den Hauptgewinn von 50.000 Euro. Nur ein Paar kann am Ende den Titel und die Siegesprämie gewinnen. In Folge 3 fliegt das erste Paar.

Die Kandidaten

RTL Sommerhaus der Stars - Die Kandidaten

