So viel Sex steckt im "Sommerhaus der Stars"

Sie plaudert gern über missglückte Brust-OPs hat nichts dagegen ihre Brüste im TV herzuzeigen. Seit Jänner ist Roberto Blancos Tochter Patricia frisch verliebt. Die 47-Jährige zieht mit ihrem 28-jährigen Freund, Unternehmer Nico Gollnick ins Sommerhaus.



Sex: "Gaaaaaar kein Problem"

Die beiden haben sich laut an der Champagner-Bar im Berliner Luxus-Kaufhaus KaDeWe kennengelernt. Ihm dürfte aber erst jetzt dämmern, auf was er sich mit der Zusage für die RTL-Sendung eingebrockt hat. Als Patricia jemand fragte, wie sie sich Sex und Zärtlichkeit im Sommerhaus vorstelle, meinte sie laut "Bild", es sei "gaaaaaar kein Problem".

Sie will, er nicht: Stress vorprogrammiert

Nicos Gesichtsausdruck nach zu schließen kann man sich aber eher auf Beziehungskrach als auf heiße Intermezzi einstellen. Wie gut Patricia ihren jungen Lover um den, sagen wir mal Finger, wickeln kann, wird man live im TV sehen.

Ex-Rotlichtgröße frisch verliebt

Ebenfalls unter den 16 Kandidaten (siehe Fotoshow oben) ist Ex-Rotlicht-Zampano Bert Wollersheim. Im Oktober ließ er sich von Ex Sophia scheiden (das ist die, die sich für ihre Wespentaille Rippen entfernen ließ). Seine neue Liebe ist Country-Sängerin Bobby Anne Baker.

Bert hat dem Rotlichtmillieu Adieu gesagt. Aber ob ihm das auch ganz gelungen ist, werden die Sommer-Nächte im Z-Promi-Haus zeigen.

Micaela Schäfer: Was kommt nach dem Lesbebporno?

Last but not Least können alle Voyeure unter den Zuschauern auf Micaela Schäfer hoffen. Das Nacktmodel zeigt der ganzen Welt oft und gerne ihren Körper. Nachdem sei lange behauptete, es nicht zu tutn, sorgte sie im Sommer 2017 mit einem Lesbenporno für Aufregung. Ihre Partnerin: Pornostar Paula Rowe. Was ihr im Sommer 2018 als Draufgabe einfällt, wird RTL ausstrahlen.

Am 9. Juli geht's um 20.15 Uhr los

(lam)