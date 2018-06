Song Contest wird zur Komödie mit Will Ferrell

Will Ferrell springt auf den Netflix-Zug auf und arbeitet erstmals mit dem Streaminganbieter zusammen. Wie "Deadline" berichtet schreibt der 50-Jährige gemeinsam mit Andrew Steele ("Saturday Night Live") an einer Komödie über den Eurovision Song Contest. Ferrell wird in dem Film auch die Hauptrolle übernehmen.

Komödien, inbesondere jene der nicht-jugendfreien Art, haben in Hollywood derzeit einen schweren Stand. Die "R-Rated Comedy"-Ära, die mit "Hangover" ihren Höhepunkt hatte, neigt sich rasant dem Ende zu. Netflix und Co. bieten nicht nur eine Lösung für die schwindenden Ticketeinbußen, sondern versprechen auch mehr kreative Freiheit, sprich Unabhängigkeit von Marketing-Strategien.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ein amerikanischer Film über den ESC als Kino-Produktion kein grünes Licht bekommen. Zu unbekannt ist der Gesangswettbewerb beim Zielpublikum in den USA. Via Netflix hat die Komödie hingegen das Potential, selbst in den Staaten eine große Zuschauerschaft zu erreichen.

(lfd)