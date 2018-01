Stephen Colbert freut sich auf "Fake News Awards"

Am Mittwoch hat Donald Trump auf Twitter angekündigt, am kommenden Montag, die "UNEHRLICHSTEN & KORRUPTESTEN MEDIENPREISE DES JAHRES" zu verkünden. Unter anderem betrifft das "Unehrlichkeit" und "Schlechte Berichterstattung" in verschiedenen Kategorien der "Fake News Medien".

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Januar 2018

Der TV-Host Stephen Colbert, der mit seiner "The Late Show" zu einem der schärfsten Kritiker des US-Präsidenten zählt, hat den Spieß nun umgedreht. Er freue sich schon sehr auf die "Fakies", weil "nichts gibt dir mehr Glaubwürdigkeit als Donald Trump, der dich einen Lügner nennt".

Am belebten Times Square in New York ließ er eine riesige Werbeanzeige schalten, auf der er selber ein paar Kategorien, in denen er gerne eine Award hätte, auflistete. So nennt er zum Beispiel die "Falscheste Unehrlichkeit", die "Korrupteste Falschheit" und in Anspielung an den jüngsten Twitter-Disput zwischen Trump und Kim Jong-un den "Kleinsten Knopf".

So excited for Monday’s “MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR!” See you on the red carpet, @AndersonCooper! #TheFakies pic.twitter.com/r8pYCj0g9r — Stephen Colbert (@StephenAtHome) 4. Januar 2018

Was der US-Präsident mit seiner Ankündigung tatsächlich am kommenden Montag präsentieren wird, weiß außer ihm wahrscheinlich niemand so genau.



(baf)