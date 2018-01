Stephen Dorff ergattert Rolle in "True Detective"

"True Detective" hat laut "Deadline" neben Mahershala Ali und Carmen Ejogo einen weiteren Hauptdarsteller angekündigt: Stephen Dorff, der in zahlreiche Filmen zu sehen war, unter anderem "Backbeat" (1994), "Blade" (1998) und "Leatherface" (2017).

In der dritten Staffel der Anthologieserie wird Dorff die Rolle des Staatsermittlers Roland West verkörpern. Er muss gemeinsam mit seinen Kollegen in der Gebirgsregion "Ozark" einen mysteriösen Fall lösen. Showrunner ist Nic Pizzalatto, der bereits in den ersten beiden Staffeln für die Drehbücher verantwortlich war. Wann die neue Season startet, ist unklar.

(LM)