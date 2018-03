Stephen Hawkings beste TV-Gastauftritte

Ein Android spielt mit Isaac Newton, Albert Einstein und Stephen Hawking Poker. Als Newton einem Scherz von Hawking nicht folgen kann, verweist er pikiert darauf, die Physik erfunden zu haben. "Der Tag, an dem der Apfel auf meinen Kopf gefallen ist", erklärt Newton, "war der wichtigste Tag in der Geschichte der Wissenschaft." - "Nicht schon wieder die Apfel-Geschichte", erwidert Hawking...

So zu sehen in einer Episode von "Star Trek - Next Generation" aus dem Jahr 1993, beim ersten von vielen Gastauftritten, die Stephen Hawking abseits seiner Arbeit im Fernsehen absolvierte. Mit Homer Simpsons ging er auf ein Bier, für Monty Pyhton raste er mit dem Rollstuhl einen Kollegen um, in einem Werbeclip erschuf er ein schwarzes Loch. Hier sind die besten Cameos des verstorbenen Wissenschaftlers:

"Die Simpons"



"The Big Bang Theory"



"Star Trek - Next Generation"



"Little Britain"



Go Compare Werbeclip



Die Monty Python Jubiläumsshow



(lfd)