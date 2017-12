Sternsinger wegen "The Voice Kids"-Spot in Rage

Zahlreiche Zuschauer fühlten sich durch den weniger als 30 Sekunden dauernden Clip anscheinend in ihren religiösen Gefühlen verletzt und gingen auf die Barrikaden. Sie sahen in dem Video eine Beleidigung des Sternsinger-Brauchtums rund um den Dreikönigstag.

In dem Werbespot (HIER zu sehen auf 'Bild.de')stehen drei Kinder in Sternsinger-Kostümen vor einer Haustür und intonieren das klassische "Sternsinger"-Lied, inklusive ein paar falscher Töne. Eine Stimme aus dem Off sagt kurz zuvor: "Die schönsten Kinderstimmen...".

Dann wird den Kleinen die Türe vor der Nase zugeschlagen und die Stimme fährt fort: "...gibt's leider erst im Februar". Denn dann startet die neue Staffel von "The Voice Kids" auf Sat.1.

Aufregung im Netz

Der "Bund der Deutschen Katholischen Jugend" sieht die Sache noch mit einem Schmunzeln und schreibt auf Facebook: "Liebe Sternsingerinnen, lieber Sternsinger: Wir wissen, dass ihr das viel besser macht! Und gleichzeitig auch noch Gleichaltrige in aller Welt unterstützt und den Segen zu den Menschen bringt". Andere waren in ihrem Unverständnis weniger nett.

Die Sendergruppe ProSiebenSat1 reagierte auf die negativen Kommentare und nahm den Spot auf dem Netz und zeigt ihn auch nicht mehr im Fernsehen. Es wäre nicht die Absicht gewesen, STernsinger in Deutschland zu verunglimpfen, so eine Erklärung.

