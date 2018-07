Schlechte Nachrichten für "Stranger Things"-Fans

"Let's go to the mall", schlug Robin Sparkles in "How I Met Your Mother" vor und "Stranger Things" folgt diesem Ratschlag in der dritten Staffel: Ein eben veröffentlichter Teaser (oben im Video) stellt das Starcourt-Einkaufszentrum als wichtige neue Location in der Retro-Sci-Fi-Horror-Serie vor.

Wer genau hinschaut, liest aus dem Eineinhalb-Minuten-Clip auch heraus, wann die neue Season spielt: Tom Clancys Debütroman "The Hunt for Red October" und Bruce Springsteens Über-Album "Born in the U.S.A." werden in den Schaufenstern beworben – beide sind 1984 erschienen.

Firmenboss als neuer Bösewicht?

Gegen Ende des Teasers wird auch die Gelateria Scoops Ahoy vorgestellt, wo Hauptfigur und Haarspray-Testimonial Steve (Joe Keery) sein Taschengeld verdient. An seiner Seite: Neuzugang Robin (Maya Hawke), die ihm in den acht Folgen der dritten Staffel den Kopf verdrehen könnte – jetzt, wo seine Ex Nancy (Natalia Dyer) offiziell mit Jonathan (Charlie Heaton) schmust.

Und nachdem das Hawkins National Laboratory mit seinen wahnsinnigen Wissenschaftlern am Ende von Staffel zwei geschlossen und abgeriegelt wurde, brauchen die "Stranger Things"-Kids und Polizeichef Hopper (David Harbour) einen neuen Gegenspieler – und der könnte in Form eines skrupellosen Mall-Besitzers daherkommen.

Am Ende des Videos wird verkündet, dass das Starcourt-Einkaufszentrum "nächsten Sommer" eröffnet wird, was sehr wahrscheinlich auch das Startdatum von Staffel drei ist. Sprich: Es dauert wohl noch rund ein Jahr, bis es mit "Stranger Things" weitergeht – zum Glück überbrückt Dark Horse die Wartezeit im Herbst mit einem Gratis-Comic zur Serie. (shy)

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)