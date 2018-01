Zukunft von GNTM 25. Januar 2018 11:22; Akt: 25.01.2018 11:39 Print

Sucht Heidi Klum bald das nächste Männer-Model?

Am 8. Februar startet die mittlerweile 13. Staffel von "Germany's Next Topmodel". In einem Interview sprach Heidi über die Zukunft der Sendung.