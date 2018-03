Tatort-Kommissar Jochen Senf ist tot

17 Jahre lang löste Jochen Senf als Tatort-Kommissar Max Palu Verbrechen. Bis zum Jahr 2005 drehte Jochen Senf für die Kult-Krimiserie, bevor er in TV-Pension ging. Insgesamt spielte er in 17 Folgen mit.

"ich spiele den Kommissar so, wie ich selbst bin", zitiert der "Spiegel" Senf. Mit 45 drehte löste er seinen ersten TV-Fall, es war seine erste große Rolle im Fernsehen.

Privat liebte Senf Essen, Rotwein und radelte gern zur Arbeit.

Am Sonntag gab sein Bruder Gerhard bekannt, dass Senf, der bis zuletzt in einem Pflegeheim lebte, in Berlin verstarb. 2016 erlitt der Schauspieler einen Oberschenkelhalsbruch. Das war auch der Grund dafür, warum Senf ins Heim ging.

Laut "Bild" litt der 76-Jährge zuletzt an Demenz.

Jochen Senf hinterlässt zwei Kinder.

(lam)