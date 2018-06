Hollywood-Star wird neue "Tatort"-Kommissarin

Ein breites Kinopublikum kennt sie bereits als Wakanda-Kriegerin Ayo in den Marvel-Filmen, nun wird Florence Kasumba (41) auch ein fester Bestandteil des Sonntagabends: Die deutsch-ugandische Schauspielerin ist neu im "Tatort"-Cast und die erste schwarze Kommissarin der erfolgreichen Krimi-Reihe.

Laut ARD dreht sie als Anaïs Schmitz noch bis am 6. Juli in Göttingen und Hamburg für die Folge mit dem Titel "Born to Die" (Ausstrahlung Ende 2018) an der Seite der bekannten Darstellerin Maria Furtwängler (51), die seit über 15 Jahren als Kommissarin Charlotte Lindholm "Tatort"-Fälle in Göttingen löst.

Laut "Bild.de" musste Kasumba kein Casting durchlaufen, sondern wurde direkt von der Produktionsfirma angefragt – nachdem sie sich in früheren Interviews schon mehrmals interessiert an so einer Rolle zeigte. "Ich freue mich sehr, jetzt Mitglied der ‹Tatort›-Familie zu sein", zitiert ARD sie.

(red)