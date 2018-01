Das sind die teuersten Serien aller Zeiten

TV-Serien sind die neuen Kinofilme heißt es bereits seit einiger Zeit. Daher wird für diese Formate auch so einiges an Geld ausgegeben. In unserer Diashow zeigen wir euch die teuersten Serien aller Zeiten.

"Game of Thrones" nicht auf Platz 1

Platz Eins ist überraschender Weise nicht "Game of Thrones". Die erfolgreiche US-Fantasyserie landete lediglich auf Platz 5. Übrigens: "Game of Thrones" kehrt erst 2019 für die achte und letzte Staffel zurück, wie HBO am Donnerstag offiziell bestätigt hat.

Das große Finale besteht auch nur aus sechs Episoden, diese sollen aber durch die Bank länger ausfallen und es je auf etwa 80 Minuten bringen. Was euch in der neuen Staffel erwartet, erfährt ihr HIER.

Game of Thrones Staffel 7

(LM)