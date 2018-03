Superman wird Sheldons Bruder in Big Bang Theory

In "Young Sheldon" ist George Cooper (gespielt von Montana Jordan) ein fixer Bestandteil der Show. In "The Big Bang Theory" wurde er hingegen bislang nur erwähnt - und das meist geringschätzig. Als Kind stibitzte er den "Fahrwhisky" seines Vaters, als Jugendlicher verpasste er Sheldons erste Promotion, weil er sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen hatte.

Jerry O'Connell (Bild: Reuters/Gus Ruelas) Jerry O'Connell (Bild: Reuters/Gus Ruelas)

Bei der anstehenden Hochzeit von Sheldon (Jim Parsons) und Amy (Mayim Bialik) darf George aber trotzdem nicht fehlen. Einem Bericht von "Entertainment Weekly" zufolge wird Jerry O'Connell Sheldons älteren Bruder verkörpern.

Superman stößt zur Familie

George ist neben Mama Mary (Laurie Metcalf), Schwester Missy (Courtney Henggeler) und Oma Constance (June Squibb) das vierte Familienmitglied der Coopers, das in "The Big Bang Theory" vorgestellt wird.

Die Besetzung dürfte dem Comic-Aficionado Sheldon gut gefallen. Zwischen 2010 und 2017 verkörperte Jerry O'Connell ("Sliders", "Kangaroo Jack", "Tomcats") vier Mal den DC-Überhelden Superman in Animations-Formaten.

(lfd)