Sci-Fi-Film mit Daniel Brühl ab sofort auf Netflix

"The Cloverfield Project" handelt von einer Gruppe internationaler Astronauten, die auf einer Raumstation an der Lösung einer massiven Energiekrise auf der Erde arbeitet. Die experimentelle Technologie an Bord der Raumstation verursacht einen unerwarteten Vorfall, der zur Isolation der Besatzung führt, die fortan ums eigene Überleben kämpfen muss.

Zu den Hauptdarstellern zählen Daniel Brühl, Roger Davies, Elizabeth Debicki und Aksel Hennie. Produziert wurde der Sci-Fi-Horrorfilm von "Star Wars"-Regisseur J.J. Abrams. Für die Regie war Julius Onah ("The Girl is in Trouble") verantwortlich. "The Cloverfield Project" ist ab sofort auf Netflix verfügbar.

