Trailer zur zweiten Staffel von "The Handmaid's Tale"

"The Handmaid's Tale" (deutscher Titel: "Der Report der Magd") zählt derzeit zu den erfolgreichen TV-Serien in den USA. Sie spielt in einem totalitären Patriarchat, in dem Frauen das Eigentum ihrer männlichen Besitzer sind.

Elisabeth Moss ist beste Hauptdarstellerin

Bei den Golden Globes wurde die dystopische Romanverfilmung (1985) von Margaret Atwood gleich zwei Mal ausgezeichnet: Die Hulu-Serie gewann den Preis als beste Drama-Serie, Hauptdarstellerin Elisabeth Moss wurde als beste Schauspielerin gekürt. Nun steht auch fest, wann die zweite Staffel startet: Am 25. April beim US-Streamingdienst "Hulu".

Details zur zweiten Staffel

Außerdem gibt es einen erster Trailer zur zweiten Staffel (siehe oben). So viel sei verraten: In Staffel zwei steht vor allem die Schwangerschaft der Protagonistin im Vordergrund. "Es ist eine wundervolle Sache, ein Baby zu bekommen, aber [Desfred] hat etwas dagegen, es in eine Welt wie diese zu setzen", verriet Elisabeth Moss beim "Television Critics Association Panel".

"Staffel 2 wird sehr düster. Alles wird noch schlimmer", fügt sie noch hinzu.

Neue Gesichter

Auch einige neue Darsteller spielen in der neuen Staffel mit, unter anderem "Veep"-Star Clea DuVall und Oscar-Gewinnerin Marisa Tomei ("Mein Vetter Winnie").

(LM)