The Purge - Erster Trailer der brutalen TV-Serie

Für den Zeitraum von zwölf Stunden gibt es jedes Jahr eine Nacht lang keinerlei Regeln. Jegliches Verbrechen, auch Mord und Vergewaltigung, ist dann unter dem Motto "Tonight we celebrate, because we made this country great" ohne drohende Konsequenzen erlaubt.

Was im Kino für Gänsehaut gesorgt hat, soll ab 4. September auch im TV funktionieren. Auf dem Sender USA läuft dann eine 10 Folgen umfassende, erste Staffel an, die jetzt mit einem ersten Trailer angekündigt worden ist.

"Purge"-Universum wird ausgedehnt

Wie schon in den Filmen wird auch in der Serie der gewalttätige Feiertag ordentlich ausgelebt. Doch laut Produzent Jason Blum wird man das "Purge"-Universum ausdehnen und zeigen, wie sich die gesetzlose Nacht auf die Menschen in der Zeit davor und danach auswirkt.

Bevor die Serie startet kann man sich ab 5. Juli noch bei "The First Purge" eine Gänsehaut im Kino abholen.

(baf)