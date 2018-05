Überraschung! Dieser Star verlässt The Walking Dead

Schock für alle "Walking Dead"-Fans: Hauptdarsteller Andrew Lincoln steigt aus!

Über sieben Staffeln lang verkörperte der Schauspieler die Rolle des Rick Grimes. Wie "Collider", "The Hollywood Reporter" und "Deadline" berichten, soll er nur noch in sechs Episoden der neunten Staffel (insgesamt 16 Folgen) zu sehen sein. Ein schwerer Schlag für die Fans, die sich in der 8. Staffel bereits von Hauptdarsteller Chandler Riggs trennen mussten.

Daryl soll der neue Hauptdarsteller werden

Warum Lincoln "The Walking Dead" verlässt und was mit seiner Figur passiert, ist nicht bekannt. Doch AMC hat laut "Hollywood Reporter" bereits Pläne, wer der neue Hauptdarsteller sein wird: Norman Reedus, der die Rolle des Daryl Dixon spielt. Laut "The Hollywood Reporter" soll der Schauspieler rund 20 Millionen Dollar bekommen.

Die neunte Staffel wird voraussichtlich im Oktober 2018 in den USA starten, hierzulande einen Tag nach der US-Ausstrahlung auf FOX bei Sky.

(red)