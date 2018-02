Neue Folgen von "The Walking Dead" ab 26.2.

Endlich gibt es wieder neue Folgen der Zombieserie "The Walking Dead"! Am 26. Februar geht der Kampf gegen Negan weiter. Und es wird sogar der erste Nacktzombie zu sehen sein, wie der Produzent der Serie, Greg Nicotero gegenüber "Entertainment Weekly" verriet. Ob es sich dabei um einen Mann oder um eine Frau handelt, ist nicht bekannt.

Die zweite Hälfte der achten Staffel wird immer montags, ab 21:00 Uhr auf FOX ausgestrahlt. Alle acht neuen Folgen können zudem auf Sky Go, Sky On Demand und SKY Ticket gestreamt werden. Das große Staffelfinale gibt's dann am 16. April. Nächstes Jahr geht's dann voraussichtlich mit Staffel 9 weiter, wie vor Kurzem bekannt gegeben wurde.

Details & erster Trailer zu "Overkill's The Walking Dead"

Übrigens im Herbst 2018 kommt das Videospiel "Overkill's The Walking Dead" auf den Markt. Ein erster Trailer wurde bereits veröffentlicht. In dem Clip ist zu sehen, wie Architekt Aidan nach dem Ausbruch der Zombieapokalypse ums Überleben kämpft.

Das Spiel wird für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen.

(red)