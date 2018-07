Der deutsche Schauspieler Til Schweiger löst am Sonntag im Hauptabendprogramm von ORF 1 und der ARD seinen mittlerweile fünften Fall als LKA-Ermittler Nick Tschiller. Vier Mal feierten seine Einsätze, einmal davon sogar mit Helene Fischer in einer knallharten Rolle, im Fernsehen Premiere.

"Tschiller - Off Duty" lief zuerst in den Kinos an. Dort floppte die Produktion allerdings gnadenlos. Nur ein paar hundertausend Zuseher verirrten sich zu dem Actionfilm in die Kinosäle.

Nun also läuft der Streifen, in dem Schweiger versucht auf einen Action-Zug in bester James Bond- oder Jason Borne-Manier aufzuspringen.

Actionreiche Story

Während seiner Suspendierung will sich Tschiller mehr um seine Tochter Lenny (gespielt von Luna Schweiger) kümmern. Doch wie es das Schicksal so will, verschwindet die nach Istanbul, um sich dort auf eigene Faust für den Tod ihrer Mutter zu rächen.

Tschiller reist ihr hinterher. In der Bosporus-Metropole gibt es atemberaubende Verfolgungsjagden über rote Ziegelsteindächer. Dann wird Lenny von Organhändlern nach Moskau verschleppt. Alles läuft auf einen Showdown am Roten Platz hin.

Ob der Kino-Tatort in der eigentlich krimifreien Sommerpause die üblichen Einschaltquoten einfahren wird können, zeigt sich dann am Montag.

