Tim Allen möchte wieder der Heimwerker-König sein

In einem Interview mit "Entertainment Tonight"darauf angesprochen, ob die Originalbesetzung von "Hör' mal wer da hämmert" bei einem Comeback dabei wäre, antwortete der 64-Jährige: "Ich kann nicht sagen jeder, aber es schaut nicht schlecht aus. Mehr als erwartet sagten: 'Yeah, es wäre cool, so etwas Jahre später zu machen', so wie Rosanne".

Tooltime

Konkrete Pläne zu einem Neuauflage der beliebten Sitcom gibt es allerdings noch keine. Allen spielte von 1991 bis 1999 über acht Staffeln hinweg den schrulligen TV-Star Tim Tayler, der in Chicago eine regionale Heimwerkersendung leitete.

In den letzten Jahren war er auf ABC für sechs Staffeln lang in der Sitcom "Last Man Standing" zu sehen.

(baf)