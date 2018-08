Tom Cruise zu klein - Jack Reacher wird TV-Held

"Ich habe zehntausende Briefe [von Fans] bekommen, in denen steht, dass sie Cruise nicht mochten, weil er im Grunde zu klein ist", erklärte Child in einem Interview mit dem "Guardian". "Reachers Reiz besteht zum Teil darin, dass er sehr einschüchternd ist. Selbst wenn er ohne irgendetwas zu tun einen Raum betritt, werden die Leute ein bisschen unruhig. Man empfand, dass Cruise, trotz all seiner Vorzüge, das nicht verkörpert hat. Die Leser waren daher von Anfang an verärgert."

Jack Reacher ist ein ehemaliges Mitglied der amerikanischen Militär-Polizei, das der Armee den Rücken gekehrt hat, um auf eigene Faust zu ermitteln. Das Gesetz bedeutet Reacher wenig, er folgt seinem eigenen Moral-Kodex und bringt Mörder bevorzugt um die Ecke statt hinter Gitter. Sein einprägsamstes körperliches Merkmal ist seine Größe. Mit knapp zwei Metern hat Reacher seinem Kino-Darsteller Tom Cruise (circa 1,73 Meter) einiges voraus.

Bilder von Tom Cruise

Deal im November

Schon beim Theakston Old Peculier Crime Writing Festival im englischen Harrogate hatte Lee Child seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, Reacher würde neu besetzt, etwa auf Netflix "oder etwas ähnlichem". Nun soll der Ermittler tatsächlich eine eigene Serie bekommen. Den Anbieter wollte Child noch nicht verraten, der Vertrag soll aber im November unterzeichnet werden. 10 bis 12 Episoden sind pro Roman (insgesamt gibt bisher 23) eingeplant, Child wird die Skripten selbst schreiben.

Wer in die Hauptrolle schlüpft, ist derzeit noch ungewiss. Es muss nicht unbedingt ein Superstar à la Cruise sein. "Das ist das großartige am Fernsehen", sagte Child. "Es ist nicht so abhängig von einem großen Namen wie Spielfime. Es muss also kein sogenannter A-List-Typ sein."

Großes Talent, kleiner Wuchs: Das sind die kleinsten Schauspieler Hollywoods:

Kleine Stars, große Helden: Die kleinsten Schauspieler

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)