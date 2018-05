"Tote Mädchen lügen nicht": Staffel 2 ab Mai

Fans der Teenie-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" dürfen sich freuen: Die zweite Staffel startet bereits am 18. Mai auf Netflix.

Die neue Season beginnt nach Hannahs Tod (Katherine Langford) und zeigt den Anfang des langen Wegs unserer Charaktere zu Aufarbeitung und Heilung.

Liberty High School bereitet sich auf den bevorstehenden Gerichtsprozess vor, doch es gibt jemanden, der vor nichts Halt macht, um die Wahrheit um Hannahs Tod geheim zu halten.

Durch eine Reihe ominöser Polaroids entdecken Clay (Dylan Minnette) und seine Klassenkameraden ein widerliches Geheimnis – und eine Verschwörung, um dieses zu vertuschen.

Trailer zur zweiten Staffel



Neue Gesichter in Staffel 2

Wie "Deadline" berichtet, gibt es in der zweiten Staffel viele neue Gesichter. So sollen Jake Weber, Brenda Strong, Meredith Monroe und R.J. Brown zum Cast stoßen.

Die beiden Erstgenannten werden Bryce Walkers Eltern verkörpern. Monroe soll als die hingebungsvolle Mutter von Alex zu sehen sein, während Brown Tony's Boxtrainer Caleb spielen wird.

Abgesehen von diesen Neuzugängen, wurden vor wenigen Tagen sieben weitere Darsteller bestätigt: Anne Winters, Bryce Cass, Chelsea Alden, Allison Miller, Samantha Logan, Kelli O'Hara und Ben Lawson verstärken ebenfalls das "13 Reasons Why"-Team.

Serie erhitzt die Gemüter

Die US-Serie sorgt seit ihrer Premiere Ende März für große Aufregung. In der Eigenproduktion des VoD-Anbieters nimmt sich eine Teenagerin das Leben, nachdem sie von ihren Schulkollegen gemobbt wurde.

Sozusagen als "Vermächtnis" hinterlässt sie Kassetten, auf denen sie ihre Geschichte erzählt und 13 Personen bzw. Situationen als Gründe für ihren Suizid benennt.

