Uma Thurman übernimmt Hauptrolle in Netflix-Serie

Netflix hat eine neue zehnteilige Mysteryserie mit dem Titel "Chambers" bestellt. Hollywood-Aktrice Uma Thurman wird eine der Hauptrollen übernehmen.

Serie über mysteriöse Organspenderin

Das Drama dreht sich um eine junge Frau, die nach einer Herzattacke nur durch eine Transplantation gerettet werden kann. Sie nimmt auf mysteriöse Weise Eigenschaften der Spenderin an. Uma Thurman spielt Nancy, die Mutter der Organspenderin.

Entwickelt wurde die Serie von der eher unbekannten Autorin und Schauspielerin Leah Rachel. Als ausführender Produzent fungiert "Traffic"-Autor Stephen Gaghan.

Uma Thurman hat in zahlreichen Filmen mitgespielt, unter anderem in "Kill Bill", "Pulp Fiction", "Die Super Ex" und "Nymphomaniac".

(red)