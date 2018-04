Victoria Beckham rettet die Welt vor Shaq O'Neal

Dr. Poshowitz (Victoria "Posh Spice" Beckham) muss die Welt retten! "Late Late Show"-Host James Corden ist nichts zu blöd und die Superstars machen gerne mit.

Zum Fürchten: Schuhgröße 58,2

James Cordens neuester Streich: Ein Trailer zum neuen Film "Shaqnado". Nicht fliegende Haie bedrohen diesmal die Welt, sondern fliegende Shaq O'Neals. Der legendäre Basketballer mit der Schuhgröße 58,2 (!) und 2,16 Metern Körpergröße spielt im Filmchen unzählige Male mit. In einem Tornado wirbeln die Shaqs auf Los Angeles zu.

"Terror wie niemals zuvor", verspricht der Trailer. Dr. Poshkovitz und James bilden ein Team, um die Menschheit vor dem heranrückenden Hünen-Sturm zu retten.

Posh in Boxhandschuhen gegen Shaq O'Neal

Shaq wirbelt in vielfacher Ausgabe in voller Basketballermontur durch die Luft. Corden im Eishockeyhelm und Posh in Boxhandschuhen stellen sich ihnen entgegen.

Nur mit einem Kniff kann die Shaq-Invasion besiegt werden. Teil des Kniffes ist natürlich - genau wie im Vorbild Sharknado - ein Hubschrauber.

Bier statt Champagner und eine überraschende Wendung

Ebenfalls mit dabei: Eine Liebeserklärung von James an Victoria. Wer glaubt, dass Luxusgeschöpf Victoria am Schluss mit Champagner ihren Sieg begießt, hat sich geschnitten. Bei einem gepflegten Bierchen stößt sie mit James an. Doch Shaq ist noch nicht besiegt ....

Das Original: Sharknado - Trailer



(lam)